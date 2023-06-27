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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Суд оштрафовал Google на 4 млрд руб. за невыплату в срок оборотного штрафа по делу ФАС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Пресненского района Москвы постановил наложить на Google LLC штраф в двойном размере в рамках антимонопольного дела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сообщил регулятор со ссылкой на решение суда.

"Компания дополнительно должна заплатить более 4 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации", - говорится в телеграм-канале ФАС.

В случае если Google не оплатит штраф в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления суда, информация об этом будет передана судебным приставам для взыскания, а материалы дела - в суд.

Изначально ФАС установила штраф Google в июле прошлого года в размере 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Компания должна была его выплатить в течение 2 месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

Само антимонопольное дело, которое рассматривалось почти год, было завершено в феврале 2022 года. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.

Из отчета российского юрлица Google (ООО "Гугл") за 2022 год следует, что Федеральная служба судебных приставов РФ в апреле текущего года сняла со счетов российского юрлица Google все денежные средства, они были переведены на депозитный счет службы в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам.

На 31 декабря 2022 года остаток денежных средств и их эквивалентов составлял 375,5 млн рублей против 3,09 млрд рублей на конец 2021 года и 11,4 млрд рублей на конец 2020 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года на остаток денежных средств ООО "Гугл" был наложен арест.

При этом в 2022 году ФССП списала со счетов компании 10,3 млрд рублей.

В июне 2022 года ООО "Гугл" инициировало собственное банкротство, 12 сентября арбитражный суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Google YouTube ФССП ФАС
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