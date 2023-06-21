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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Крым пока не видит эпидемиологических рисков из-за наводнения в Херсонской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Угрозы распространения у побережья Крыма инфекцией в результате наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС пока нет, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

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"Угрозы пока нет (...) там в зоне риска в первую очередь Николаев и область (...). Но совсем исключить это (нельзя - ИФ), надо нам быть настороже. Особенно сейчас, в пик лета, как раз обычно все бактерии развиваются в этот период", - сказал Константинов журналистам в среду.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра – из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тыс. жителей трех городских округов – Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС. По последним данным, погиб 41 человек.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Крым Каховская ГЭС Херсонская область
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