Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Ряды ВС РФ с февраля 2023 года добровольно пополнили 156 тысяч человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ с начала года пополнились более 150 тыс. военнослужащими по контракту, заявил президент РФ Владимир Путин.

В РоссииКонтрактники в перспективе заменят призванных в рамках частичной мобилизацииЧитать подробнее

"На данный момент времени набрали свыше 150 тыс, а вместе с добровольцами - 156 тыс человек. 156 тыс, а у нас мобилизация была 300 тыс. А сейчас добровольно, по своей воле люди приходят работать. Фактически работа началась с февраля", - сказал Путин во вторник на встрече с военными корреспондентами.

По его данным, за прошедшую неделю контракты подписали 9,5 тыс человек.

"То, что происходит, даже для меня несколько неожиданно, все таки 156 тыс. человек - добровольно", - сказал президент.

Набор контрактников в Вооруженные силы РФ идет неплохо, их подготовка налажена, заявил Путин.

"Я с Бурдинским (начальником главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ - ИФ) недавно разговаривал, в целом работа идет действительно очень неплохо", - сказал он.

По его словам, организация подготовки военнослужащих министерством обороны налажена. "Нет предела совершенству, везде, куда пальцем ни ткни, какие-то проблемы всегда есть, но в целом ситуация меняется к лучшему", - сказал президент.

Срочники

Также Путин заявил, что Минобороны не планирует отправлять срочников в зону проведения специальной военной операции, "хотя, конечно, сегодня это уже территории Российской Федерации".

"Непосредственно в зону боевых действий, в зону СВО направлять их (срочников - ИФ) министерство обороны не планирует, и необходимости такой нет", - сообщил Путин.

По его словам, срочники продолжают нести службу на территории Белгородской и Курской областей, и, "значит, они в случае угрозы должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество".

"Порой там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами, но ребята проявили себя самым лучшим образом", - сказал президент.

Владимир Путин Вооруженные силы РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру

Военная операция на Украине

Президент РФ рассказал, что США помогали Киеву атаковать российский военный корабль

Военная операция на Украине

Путин заявил о праве применять снаряды с обедненным ураном в ответ на их использование Киевом

Путин сообщил, что Россия думает о выходе из "зерновой сделки"

Путин сообщил, что Россия думает о выходе из "зерновой сделки"

Президент РФ заявил о необходимости привести статус ЧВК в соответствие с законом

Военная операция на Украине

Путин потребовал наказывать по всей строгости попавших на СВО заключенных, совершивших рецидив

Военная операция на Украине

Путин назвал СВО ответом России на преодоление "красных линий"

Военная операция на Украине

Путин допустил, что придется подумать о создании санитарной зоны на территории Украины

Путин допустил, что придется подумать о создании санитарной зоны на территории Украины

Президент РФ заявил об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации

Военная операция на Украине

Батальон "Запад-Ахмат" поможет предотвращать вылазки диверсантов в приграничных районах РФ

Батальон "Запад-Ахмат" поможет предотвращать вылазки диверсантов в приграничных районах РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });