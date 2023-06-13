Ряды ВС РФ с февраля 2023 года добровольно пополнили 156 тысяч человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ с начала года пополнились более 150 тыс. военнослужащими по контракту, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На данный момент времени набрали свыше 150 тыс, а вместе с добровольцами - 156 тыс человек. 156 тыс, а у нас мобилизация была 300 тыс. А сейчас добровольно, по своей воле люди приходят работать. Фактически работа началась с февраля", - сказал Путин во вторник на встрече с военными корреспондентами.

По его данным, за прошедшую неделю контракты подписали 9,5 тыс человек.

"То, что происходит, даже для меня несколько неожиданно, все таки 156 тыс. человек - добровольно", - сказал президент.

Набор контрактников в Вооруженные силы РФ идет неплохо, их подготовка налажена, заявил Путин.

"Я с Бурдинским (начальником главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ - ИФ) недавно разговаривал, в целом работа идет действительно очень неплохо", - сказал он.

По его словам, организация подготовки военнослужащих министерством обороны налажена. "Нет предела совершенству, везде, куда пальцем ни ткни, какие-то проблемы всегда есть, но в целом ситуация меняется к лучшему", - сказал президент.

Срочники

Также Путин заявил, что Минобороны не планирует отправлять срочников в зону проведения специальной военной операции, "хотя, конечно, сегодня это уже территории Российской Федерации".

"Непосредственно в зону боевых действий, в зону СВО направлять их (срочников - ИФ) министерство обороны не планирует, и необходимости такой нет", - сообщил Путин.

По его словам, срочники продолжают нести службу на территории Белгородской и Курской областей, и, "значит, они в случае угрозы должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество".

"Порой там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами, но ребята проявили себя самым лучшим образом", - сказал президент.