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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

В Кремле сочли реальной угрозу распространения западного оружия, поставляемого Киеву

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают реальной угрозу распространения поставляемого Киеву западного оружия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху о том, что некоторые вооружения, которые Запад передал Украине, уже встречаются у границ Израиля.

"Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы ранее говорили о такой опасности, о том, что поставляемые западные вооружения на Украину уже продаются разными преступными группировками в Европе", - сказал Песков, добавив, что "это неизбежный процесс".

"И чем больше такого оружия поставляется на Украину - туда, где не могут ни нормальный учет обеспечить, ни сохранность, ни безопасность - все это чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте мировой безопасности", - заключил Песков.

Ранее Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post сказал, что "Израиль находится в особом положении, отличающемся, скажем, от положения Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине".

"Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана закрепить военные позиции на нашей северной границе. Во-вторых, у нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против нас. И, кстати говоря, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми вооружениями, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны в этом вопросе", - заявил премьер.

Дмитрий Песков Украина Израиль Биньямин Нетаньяху
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