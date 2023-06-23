Минюст внес в список иноагентов бизнесмена Невзлина и московского депутата Ступина

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции присвоило статус иностранного агента экс-акционеру НК "ЮКОС" Леониду Невзлину, заочно приговоренному в РФ к пожизненному заключению, а также депутату Мосгордумы Евгению Ступину, сообщает в пятницу сайт ведомства.

"Л.Б.Невзлин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.

Невзлин с 2003 года проживает за рубежом, в 2008 году Мосгорсуд заочно признал его виновным в организации убийств и покушений на убийства и приговорил к пожизненному заключению.

"Е.В.Ступин распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине", - сообщает Минюст.

Кроме этого, в реестр иноагентов включены математик, общественный деятель Михаил Лобанов, ученый, публицист Илья Колмановский, оппозиционный деятель Виталий Боварь, общественный деятель, историк Роберт Латыпов и активист Александр Белик.