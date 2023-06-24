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Власти опровергли информацию об эвакуации села Рогачевка

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Руководство Рогачевского поселения в Новоусманском районе Воронежской области опровергает информацию об эвакуации населенного пункта, сообщает в субботу райадминистрация.

"Выявили, что некоторые распространяемые в сети видео, якобы снятые в Рогачевском поселении, сняты не в Рогачевке. Дело в том, что на видео - многоквартирные дома, которых в Рогачевке нет. Глава поселения никакой "самостоятельной эвакуации" жителей не подтверждает. Ориентируйтесь на подтвержденную информацию", - говорится в сообщении.

При этом местные власти просят жителей района оставаться дома и воздержаться от поездок.

Воронежская область Рогачевка
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