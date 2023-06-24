Губернатор Воронежской области сообщил об оперативно-боевых мероприятиях

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о проведении оперативно-боевых мероприятий на территории региона.

"В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Гусев призвал граждан воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения.

В Воронежской области введен режим контртеррористической операции.