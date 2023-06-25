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Воронежские автовокзалы работают в штатном режиме

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство Воронежской области сообщило в воскресенье о работе автовокзалов в областном центре.

"Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме. Автобусы ходят по расписанию", - говорится в сообщении облправительства.

Накануне воронежские власти обратились к гражданам с просьбой воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения из-за передвижения по ней военной техники.

Также сообщалось, что "в рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия".

Воронеж Воронежская область
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