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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Суд в Приморье отказал в переводе шамана Габышева на более мягкое лечение

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Уссурийский районный суд во вторник отказал в переводе якутского шамана Александра Габышева в психиатрическую больницу общего типа, сообщил защитник шамана Алексей Прянишников.

"Судья Уссурийского райсуда отказала в удовлетворении ходатайства психбольницы в Уссурийске о переводе якутского шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа", - написал он в своем телеграм-канале.

Основания пока не известны, так как оглашена только резолютивная часть постановления, добавил защитник.

"Сам Александр спокоен, всем передает привет. В палате 16 человек, но Александр привык, ни на что не жалуется", - добавил Прянишников.

Как сообщалось, в конце июня Уссурийский районный суд постановил перевести Габышева на более мягкое лечение в психиатрический стационар общего типа. Однако это решение опротестовала прокуратура. Надзорное ведомство заявляло, что изменение типа лечебного учреждения в отношении Габышева необоснованно. В конце июля Приморский краевой суд отменил постановление о переводе Габышева в стационар общего типа и направил дело на новое рассмотрение.

В марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Ранее шаман также находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске, срок лечения в этом медучреждении несколько раз продлевался.

Уссурийск Александр Габышев
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