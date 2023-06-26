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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Лавров заверил, что российские военные инструкторы продолжат работу в Африке

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Работа российских военных инструкторов в Центральноафриканской республике (ЦАР) будет продолжена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Помимо отношений с этой ЧВК, правительства и ЦАР, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов, - эта работа, конечно же будет продолжена", - сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая, в частности, на просьбу прокомментировать сообщения о том, что события 24 июня в России вызвали панику у партнеров РФ в Африке.

"ЦАР - одна из тех стран, правительство которой наряду, скажем, с Мали, официально обратилось с просьбой ЧВК на этапе, когда и ЦАР, и Мали просто бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов, закрывая там свои военные базы, которые призваны были подкреплять борьбу с терроризмом. И в этих условиях, когда их просто оставляли лицом к лицу с бандитами, и ЦАР, и Мали обращались в ЧВК "Вагнер" с просьбой обеспечить безопасность их руководства", - сказал Лавров.

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Поэтому, отметил он, "по поводу сообщений о том, кто и по поводу чего паникует, я не увидел какой-то паники, я не увидел каких-то изменений в отношениях соответствующих африканских стран с РФ".

Он отметил, что получил несколько телефонных звонков, в том числе, от африканских коллег.

"Мы исходим из того, что никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения России с африканскими нашими партнерами", - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, продолжается ли подготовка к саммиту "Россия-Африка", который должен пройти в конце июля в Санкт-Петербурге, российский министр рассказал, что "она идет полным ходом".

Ранее сообщалось, что власти ЦАР рассматривают возможность увеличения числа военных инструкторов из России. В апреле этого года замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия готова рассмотреть возможность увеличения числа военных инструкторов в ЦАР. "Если есть возможность и если есть обращение от друзей, всегда надо помогать", - сказал Богданов "Интерфаксу".

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

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