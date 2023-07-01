Лавров заявил, что страны глобального Юга не стали подписывать совместные с Западом заявления

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Главная цель стран Запада на политическом треке - перетянуть страны глобального Юга, включая страны БРИКС, на поддержку "плана", нацеленного на капитуляцию России, однако на встрече в Копенгагене страны глобального Юга отказались подписывать совместные заявления, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".

"Есть "формула В.А.Зеленского", которая требует капитуляции России, и только после этого, того самого "стратегического поражения", о котором говорит Запад, с Россией будет заключен мирный договор. Сейчас Запад бросил все свои силы и объявил об этом публично, что главная цель на политическом треке - перетянуть страны Глобального Юга, включая страны БРИКС, на поддержку этого "плана", нацеленного на капитуляцию России. Этому была посвящена встреча в Копенгагене, куда пригласили ряд уважаемых стран Глобального Юга, которые, как нам сказали, отказались подписывать совместные заявления", - сказал Лавров.

"Но такие попытки будут продолжены. Именно это является сердцевиной политического процесса, который Запад хочет навязать всем остальным: перетянуть наших друзей, единомышленников, стратегических партнеров на сторону В.А.Зеленского ради капитуляции Российской Федерации. Если это так (а это на самом деле так, потому что они об этом говорят публично), тогда, мягко говоря, качество дипломатического искусства оставляет желать лучшего", - заявил Лавров.

Характеризуя отношения РФ со странами Африки, глава МИД отметил, что у России "хорошие отношения с африканскими странами".

"Готовится второй Саммит Россия-Африка в конце июля в Санкт-Петербурге. Там будет несколько мероприятий. Помимо встречи "в верхах", пройдет экономический форум", - заявил Лавров.

"Наши контакты с африканскими странами носят регулярный характер. За последний год я был в Африке четыре раза, посетил 15 стран. Ко мне регулярно приезжают африканские гости. Буквально сегодня у нас будет заместитель Председателя Верховного (Суверенного) Совета Республики Судан", - сказал министр иностранных дел