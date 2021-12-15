США призвали власти Мали отказаться от сделки с ЧВК "Вагнер"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Власти США считают необходимым, чтобы власти Мали отказались от сделки с ЧВК "Вагнер", и вместо платежей в ее адрес направили эти финансовые средства на развитие собственных сил безопасности, говорится в пресс-релизе Госдепа.

"Мы встревожены возможным размещением поддерживаемых Россией сил ЧВК "Вагнер" в Мали", - говорится в документе.

"Мы призываем переходное правительство Мали не перенаправлять скудные бюджетные ресурсы с борьбы малийских вооруженных сил против терроризма. Богатство страны, включая концессии на добычу полезных ископаемых, должны служить на благо народу Мали, а не отдаваться в залог неподотчетным иностранным силам, известным злоупотреблениями в отношении местного населения и наносящих ущерб принимающим странам...", - разъясняется в заявлении.

В Госдепе утверждают, что ЧВК "Вагнер" "известна своей дестабилизирующей активностью и нарушением прав человека". В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что все страны, где размещали силы ЧВК "Вагнер", становились беднее, слабее и менее безопасными - Ливия, ЦАР, Украина и Сирия.

"Более того, приглашение ЧВК "Вагнер" подорвет усилия мирового сообщества, направленные на поддержку борьбы с терроризмом, и могут поставить под угрозу вклад более 20 тыс. международных миротворцев и военных, которые безвозмездно служат Мали - его народу или правительству", - также говорится в пресс-релизе.

В ведомстве также выразили сожаление в связи с тем, что власти Мали ранее отказались принять еще более чем 2 тыс. миротворцев миссии ООН MINUSMA, которые бы безвозмездно защищали гражданское население.

В Госдепе напомнили, что ранее ЕС ввел санкции в отношении российской ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций. Кроме того, российский бизнесмен Евгений Пригожин, который, по версии Запада, имеет отношение к ЧВК, оказался под санкциями США, Великобритании и ЕС, добавляют в пресс-релизе.

В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" Генассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что военные РФ не присутствуют на территории Мали, и что Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.