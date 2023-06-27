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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Песков сообщил о реализации договоренностей в рамках разрешения ситуации 24 июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В рамках разрешения ситуации с вооруженным мятежом была проделана огромная работа и даны определенные гарантии, эти договоренности реализуются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, почему было принято решение о прекращении расследования уголовного дела о вооруженном мятеже на фоне того, что за менее тяжкие преступления в России "очень строго наказывают".

"Была проделана огромная работа целым рядом лиц. И еще раз повторяю, была проявлена воля президента к тому, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию. Была определенная договоренность, с тем, чтобы избежать этого худшего сценария и были определенные обещания президента, гарантии президента. Договоренности реализуются. Вы знаете, что президент России - касается это международных дел, внутренних дел, - он всегда выполняет свое слово, и если его слово дано - оно выполняется. Конечно, всем хотелось бы надеяться, чтобы слова, данные со всех сторон, выполнялись бы беспрекословно", - сказал Песков.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Позже соответствующее уголовное дело было прекращено.

Дмитрий Песков
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