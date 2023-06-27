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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что основанием для прекращения уголовного дела стали материалы уголовного дела.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ФСБ РФ 23 июня этого года по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", - отметили в ФСБ.

"С учетом этого и иных, имеющих значение для расследования обстоятельств, следственным органом 27 июня сего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела", - добавили в ведомстве.

23 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в связи с заявлениями от имени главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина ФСБ возбудила дело о призывах к вооруженному мятежу.

ФСБ
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