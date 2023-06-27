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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Кремле не считают, что попытка мятежа пошатнула позиции российской власти

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с мнением, которое высказал ряд аналитиков, о том, что позиции российской власти и лично президента РФ Владимира Путина после попытки вооруженного мятежа пошатнулись.

"Мы не согласны. Сейчас много ультраэмоциональных истерик и среди специалистов, и неспециалистов, политологов и псевдополитологов. Это прорывается через некоторые истерические новые СМИ, через интернет и так далее", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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По его словам, "это не имеет к реальности никакого отношения".

Песков назвал подобные суждения "пустыми дискуссиями". "Уровень консолидации общества - об этом вчера говорил президент - политических партий, военных, бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и т.д. вокруг президента очень высокий", - подчеркнул Песков.

"Эти события продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента", - заключил он.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Позже соответствующее уголовное дело было прекращено.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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