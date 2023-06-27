Все силы Росгвардии во время попытки мятежа были на сосредоточены подступах к Москве

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Все силы Росгвардии во время попытки мятежа были сконцентрированы на подступах к Москве, иначе мятежникам удалось бы их миновать, заявил глава ведомства Виктор Золотов.

"Мы концентрировали все кулаки, все силы на подступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировки, они бы прошли как нож сквозь масло", - заявил он журналистам.

По словам Золотова, "нужно было сосредоточить кулак для отражения".

Он также рассказал, что был на постоянной связи с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе отражения попытки мятежа. При этом Золотов сообщил, что у главы государства не было никаких сомнений в успешном пресечении попытки мятежа. "Говорили о проведении спецоперации по защите Москвы и подступов к Москве", - сказал он.

Журналисты поинтересовались у главы Росгвардии, когда стало понятно, что попытка мятежа провалилась. "Им это стало ясно, когда в Липецкую область вышли", - ответил он.

По мнению Золотова, мятежники смогли бы подойти к Москве, "но Москву бы они не взяли".

Золотов заверил, что Росгвардия всегда готова к отражению любых угрожающих стране "провокаций и митингов".

"Мы всегда этого опасаемся. Всегда к этому готовимся. В этом наша работа. Любые провокации и митинги, если они угрожают стране, то они будут отражены и подавлены", - сказал он, отвечая на вопрос, не опасается ли новых провокаций.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.