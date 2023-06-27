Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Все силы Росгвардии во время попытки мятежа были на сосредоточены подступах к Москве

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Все силы Росгвардии во время попытки мятежа были сконцентрированы на подступах к Москве, иначе мятежникам удалось бы их миновать, заявил глава ведомства Виктор Золотов.

"Мы концентрировали все кулаки, все силы на подступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировки, они бы прошли как нож сквозь масло", - заявил он журналистам.

По словам Золотова, "нужно было сосредоточить кулак для отражения".

Он также рассказал, что был на постоянной связи с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе отражения попытки мятежа. При этом Золотов сообщил, что у главы государства не было никаких сомнений в успешном пресечении попытки мятежа. "Говорили о проведении спецоперации по защите Москвы и подступов к Москве", - сказал он.

В РоссииГлава Росгвардии заявил, что мятеж в РФ был инспирирован спецслужбами ЗападаЧитать подробнее

Журналисты поинтересовались у главы Росгвардии, когда стало понятно, что попытка мятежа провалилась. "Им это стало ясно, когда в Липецкую область вышли", - ответил он.

По мнению Золотова, мятежники смогли бы подойти к Москве, "но Москву бы они не взяли".

Золотов заверил, что Росгвардия всегда готова к отражению любых угрожающих стране "провокаций и митингов".

"Мы всегда этого опасаемся. Всегда к этому готовимся. В этом наша работа. Любые провокации и митинги, если они угрожают стране, то они будут отражены и подавлены", - сказал он, отвечая на вопрос, не опасается ли новых провокаций.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Росгвардия Виктор Золотов Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поезда на фиолетовой ветке метро в Москве ходят с увеличенными интервалами

Маршруты наземного транспорта в Москве изменят из-за празднования Курбан-байрама

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии физика Голубкина за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии физика Голубкина за госизмену

Выпускные для московских школьников пройдут 1 июля

Выпускные для московских школьников пройдут 1 июля

В Москве и Подмосковье снят режим контртеррористической операции

Восстановлено движение по всем перекрытым накануне мостам в Подмосковье

Один из перекрытых мостов открыт для движения в Подмосковье

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в подмосковном Ступине

Резервным днем для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку в Москве будет 1 июля

Столичный транспорт работает в штатном режиме

Столичный транспорт работает в штатном режиме
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });