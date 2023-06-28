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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Помощник Путина обсудит украинское урегулирование со спецпосланником папы Римского

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду обсудит со спецпосланником папы Римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи возможные пути мирного разрешения конфликта в этой стране, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня в Москве находится спецпосланник папы Римского кардинал Дзуппи. По поручению Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования", - сказал Песков в среду журналистам.

При этом Песков заметил: "Мы уже неоднократно заявляли, что мы высоко ценим усилия, инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствуем стремление папы внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине".

Ранее сообщалось со ссылкой на заявление Ватикана, что посланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи будет находиться в Москве с визитом 28-29 июня. Согласно сообщению, кардинал намерен "способствовать жестам человечности, которые могут помочь решению нынешней трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира".

Кардинал Дзуппи ранее по указанию папы Римского посетил Киев.

Ватикан Дмитрий Песков Юрий Ушаков Украина
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