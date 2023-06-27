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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Ватикан анонсировал визит папского посланника 28-29 июня в Москву для обсуждения Украины

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи на этой неделе приедет в Москву для обсуждения ситуации на Украине, сообщает во вторник портал Vatican News со ссылкой на заявление Ватикана.

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Отмечается, что визит посланника запланирован на 28-29 июня.

Согласно сообщению, кардинал намерен "способствовать жестам человечности, которые могут помочь решению нынешней трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира".

Представитель Ватикана кардинал Маттео Дзуппи по указанию папы римского недавно посетил Киев, СМИ сообщали о его планах побывать в Москве, чтобы обсудить пути украинского урегулирования.

Ватикан РФ Маттео Дзуппи
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