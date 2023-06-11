Минэкономразвития РФ рассчитывает возобновить безвизовые поездки в Китай в июле

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что в июле будут запущены безвизовые групповые поездки с Китаем, сообщили представители министерства экономического развития России на бизнес-сессии с участниками туристической отрасли в рамках форума "Путешествуй!".

Министр экономического развития Максим Решетников пояснил, что ведомство ожидает получения от китайской стороны списка туроператоров, имеющих право отправлять группы в Россию. От Ирана аналогичный список уже получен на прошлой неделе.

"По групповым поездкам стоит задача запустить Иран и Китай. Иран на прошлой неделе направил официально (список - ИФ), и мы сейчас последние бюрократические этапы проходим. С китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень, мы со своей стороны все им направили в мае", - сказал Решетников.

По его словам, обсуждаются также вопросы стимулирования туристических обменов с Индией.

Кроме того, министр рассказал о ситуации с подготовкой к запуску электронной въездной визы для иностранных туристов.

"МИД сообщает, что до 15 июля коллеги запустят. Было много технологических вопросов с МВД, Минцифры, но вроде все они отработаны. Отдельно с МИДом обсуждаем вопрос стоимости виз", - пояснил он.

Кроме того, как сказал Решетников, в 115 федеральный закон вносятся изменения с тем, чтобы иностранные туристы могли открывать электронные счета за границей и расплачиваться в России за отели и рестораны.

"Это нужно для въездного туризма, - добавил он. - К концу года мы должны запустить карту туриста, чтобы туристы из тех же арабских стран могли приезжать сюда и тратить деньги".