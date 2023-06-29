Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Сафронова

Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Сафронова
Иван Сафронов в Первом апелляционном суде в Москве. 2022 год.
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 2 августа рассмотрит кассационную жалобу по делу журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года колонии строгого режима за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание назначено на 2 августа в 10:00", - уточнили в суде.

Как ожидается, процесс пройдет в закрытом режиме, поскольку материалы дела Сафронова засекречены.

Защита журналиста настаивает на незаконности вынесенных по его делу судебных решений - приговора и апелляционного определения - и просит отменить их.

Московский городской суд в сентябре 2022 года приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

Сафронов был признан виновным в двух эпизодах госизмены. Свою вину журналист не признал.

В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии в Красноярском крае.

Хроника 07 июля 2020 года – 29 июня 2023 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Верховный суд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Грантовую поддержку аграрной госпрограммы заменят субсидиями на возмещение части затрат

Грантовую поддержку аграрной госпрограммы заменят субсидиями на возмещение части затрат

На Павелецком направлении МЖД восстановлено движение поездов по двум путям

Картаполов сообщил, что незадолго до мятежа Пригожина уведомили о прекращении финансирования

Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях граждан

Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях граждан

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала Суровикина

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала Суровикина

Минздрав сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в РФ до 73,4 лет

Зампреда правительства КЧР заподозрили в хищении свыше 100 млн рублей

Путин заявил об уверенности в поддержке гражданами РФ его действий по нейтрализации мятежа

Путин заявил об уверенности в поддержке гражданами РФ его действий по нейтрализации мятежа

Мэр Донецка сообщил о двух погибших в результате обстрела

Что произошло за день: среда, 28 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });