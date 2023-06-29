Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Сафронова

Иван Сафронов в Первом апелляционном суде в Москве. 2022 год. Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 2 августа рассмотрит кассационную жалобу по делу журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года колонии строгого режима за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание назначено на 2 августа в 10:00", - уточнили в суде.

Как ожидается, процесс пройдет в закрытом режиме, поскольку материалы дела Сафронова засекречены.

Защита журналиста настаивает на незаконности вынесенных по его делу судебных решений - приговора и апелляционного определения - и просит отменить их.

Московский городской суд в сентябре 2022 года приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

Сафронов был признан виновным в двух эпизодах госизмены. Свою вину журналист не признал.

В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии в Красноярском крае.