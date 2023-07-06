Пятый заболевший сибирской язвой выявлен в Тыве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пятый случай заражения сибирской язвой выявлен в Тыве, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

"В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти", - сообщили журналистам в ведомстве.

Уточняется, что состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В очаге против сибирской язвы вакцинировано более 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами, отметили в ведомстве.

Кроме того, как заявляли в ведомстве, противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает профилактические мероприятия в очаге. На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция.