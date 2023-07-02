Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Увеличено количество постов досмотра на Крымском мосту со стороны Кубани

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Количество постов досмотра на пункте пропуска на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличено, сообщает в воскресенье Минтранс республики.

"Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с Крымской стороны на Краснодарскую", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В министерстве отметили, что рост очереди остановлен, несмотря на постоянно прибывающий транспорт.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что к 11:00 очередь из автотранспорта на досмотр перед въездом на мост со стороны Кубани не увеличилась. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 11:00 пробка 7 км, время ожидания до 5 часов", - написал он в телеграм-канале.

По его словам, время ожидания в 100-метровой очереди на мост со стороны Крыма не превышает 10 минут.

Ранее сообщалось, что с 6:00 до 8:00 очередь на мост со стороны Кубани увеличилась вдвое - с 3 до 6,5 км, затем ее удалось сократить до 5,5 км, однако к 10:00 очередь выросла до 7 км. В 10:00 время ожидания в очереди Минтранс Крыма также оценивал в 5 часа.

Крым Крымский мост Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Володин сообщил, что многие "вагнеровцы" согласились с предложением Путина продолжить службу

Володин сообщил, что многие "вагнеровцы" согласились с предложением Путина продолжить службу

Пробка на Крымский мост с Кубани сократилась до 5,5 км

Что произошло за день: суббота, 1 июля

Восемь пострадавших госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии

Туристический автобус перевернулся в результате ДТП в Карелии

В Генпрокуратуре РФ сообщили о смерти прокурора Чувашии

Военная операция на Украине

Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке высадки на остров Антоновский

Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук

Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук

Оператор "Пулково" сообщил, что высадка из загоревшегося самолета произведена "штатным способом

Действие и выдача "зеленых карт" прекращаются в РФ с 1 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });