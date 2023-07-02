Увеличено количество постов досмотра на Крымском мосту со стороны Кубани

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Количество постов досмотра на пункте пропуска на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличено, сообщает в воскресенье Минтранс республики.

"Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с Крымской стороны на Краснодарскую", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В министерстве отметили, что рост очереди остановлен, несмотря на постоянно прибывающий транспорт.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что к 11:00 очередь из автотранспорта на досмотр перед въездом на мост со стороны Кубани не увеличилась. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 11:00 пробка 7 км, время ожидания до 5 часов", - написал он в телеграм-канале.

По его словам, время ожидания в 100-метровой очереди на мост со стороны Крыма не превышает 10 минут.

Ранее сообщалось, что с 6:00 до 8:00 очередь на мост со стороны Кубани увеличилась вдвое - с 3 до 6,5 км, затем ее удалось сократить до 5,5 км, однако к 10:00 очередь выросла до 7 км. В 10:00 время ожидания в очереди Минтранс Крыма также оценивал в 5 часа.