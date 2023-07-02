Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Время ожидания в очереди на въезд на Крымский мост с Кубани выросло до 5 часов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ожидание в растущей очереди из автотранспорта на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 10 часов утра составляет до пяти часов, сообщил в воскресенье министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 10:00 пробка 7 км, время ожидания до 5 часов", - написал он в телеграм-канале.

Лукашенко добавил, что очереди из автомобилей на въезде на Крымский мост со стороны полуострова на 10:00 нет.

Ранее сообщалось, что с 6:00 до 8:00 очередь на мост со стороны Кубани увеличилась вдвое - с 3 до 6,5 км, затем ее удалось сократить до 5,5 км. В 9:00 время ожидания в очереди Минтранс Крыма оценивал в три часа.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Крым Крымский мост Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Увеличено количество постов досмотра на Крымском мосту со стороны Кубани

Володин сообщил, что многие "вагнеровцы" согласились с предложением Путина продолжить службу

Володин сообщил, что многие "вагнеровцы" согласились с предложением Путина продолжить службу

Пробка на Крымский мост с Кубани сократилась до 5,5 км

Что произошло за день: суббота, 1 июля

Восемь пострадавших госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии

Туристический автобус перевернулся в результате ДТП в Карелии

В Генпрокуратуре РФ сообщили о смерти прокурора Чувашии

Военная операция на Украине

Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке высадки на остров Антоновский

Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук

Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук

Оператор "Пулково" сообщил, что высадка из загоревшегося самолета произведена "штатным способом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });