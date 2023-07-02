Время ожидания в очереди на въезд на Крымский мост с Кубани выросло до 5 часов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ожидание в растущей очереди из автотранспорта на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 10 часов утра составляет до пяти часов, сообщил в воскресенье министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 10:00 пробка 7 км, время ожидания до 5 часов", - написал он в телеграм-канале.

Лукашенко добавил, что очереди из автомобилей на въезде на Крымский мост со стороны полуострова на 10:00 нет.

Ранее сообщалось, что с 6:00 до 8:00 очередь на мост со стороны Кубани увеличилась вдвое - с 3 до 6,5 км, затем ее удалось сократить до 5,5 км. В 9:00 время ожидания в очереди Минтранс Крыма оценивал в три часа.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".