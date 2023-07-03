Очередь машин у Крымского моста со стороны Кубани выросла до восьми километров

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к 9:00 понедельника выросла до восьми километров после небольшого уменьшения ночью, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 9:00 пробка 8 км, время ожидания до 4 часов", - написал Лукашенко в телеграм-канале.

Он уточнил, что очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова составляет 0,5 км, а время ожидания досмотра - 30 минут.

По данным министра, в воскресенье к 22:00 очередь возле моста со стороны Кубани снижалась до 6 км, однако уже к 7:00 понедельника она увеличилась на 2 км.

В воскресенье к 14:00 эта очередь также составляла до 8 км, после чего незначительно уменьшалась и возвращалась к тому же значению. В 21:00 она сократилась до 7 км, а время ожидания - до 4,5 часов.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".