Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае превысила 15 тысяч га

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае за сутки зафиксировано 19 лесных пожаров на площади более 15 тысяч га, сообщает краевой Минсельхоз в своем телеграм-канале в воскресенье.

"На территории края зарегистрировано 19 лесных пожара, огнем охвачено 15,36 тысяч гектаров леса. За сутки удалось локализовать два возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на тушение привлечено 153 человека и 7 единиц техники

Ранее сообщалось, что из-за осложнения лесопожарной обстановки в Хабаровском крае в очередной раз ввели режим ЧС. Синоптики пока не обещают изменения погодных условий, способных упростить обстановку. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности, для тушения требуется постоянная переброска сил на большие расстояния и помощь авиации.

В период с 29 июня по 19 июля на территории лесного фонда региона запрещается пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров и использующих леса на основании договоров аренды лесных участков, и их транспортных средств.

Также на территории всего края действует запрет на пребывание в лесах, расположенных на землях лесного фонда Хабаровского края.