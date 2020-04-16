Фермеры попросили новых мер поддержки малого агробизнеса в условиях коронавируса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) направила обращение омбудсмену Борису Титову, в котором предлагает ввести дополнительные меры поддержки малых форм хозяйствования на селе, сообщается в пресс-релизе ассоциации.

Как заявил президент АККОР Владимир Плотников, процитированный в сообщении, обозначенные проблемы в обобщенном виде отражают современные нужды субъектов малого предпринимательства в АПК в непростой период пандемии. Аграрии столкнулись с подорожанием минеральных удобрений, гибридов, средств защиты растений. Кроме того, закрыты рынки и ярмарки, и многие не знают, куда девать мясо, молоко, овощи.

Прежде всего, АККОР предлагает упростить механизм получения господдержки и грантов для субъектов малого предпринимательства.

"Недопустимо в период самоизоляции и остановки работы многих ведомств заставлять аграриев собирать огромный пакет документов для получения государственной поддержки. Сроки предоставления стимулирующей, компенсационной субсидии, а также грантов следует ускорить", - говорится в сообщении.

Доступные кредиты

Необходимо также обеспечить малых сельхозпроизводителей доступными кредитными ресурсами, максимально упростить процедуру получения кредитов малыми предпринимателями. Россельхозбанк для членов АККОР предоставляет льготные условия по сниженной ставке. Важно, чтобы кредитные средства были доступны и оперативно выданы как можно большему числу фермеров в этот непростой период, отмечается в сообщении.

Снизить проценты за лизинг

Как считают в АККОР, следует также снизить процентные ставки по договорам лизинга для субъектов малого предпринимательства. В "Росагролизинге" в настоящее время действует специальное антикризисное предложение для аграриев. Его необходимо усилить введением сниженной процентной ставки для малых предпринимателей.

Право самим определять срок уплаты НДС

Кроме того, необходимо предоставить право малому агробизнесу самостоятельно определять срок уплаты НДС - либо по отгрузке произведенной продукции, либо при получении платы от покупателя, а также ввести мораторий на проведение проверок субъектов малого предпринимательства в АПК на один год.

"Реализация мер, предложенных АККОР, поможет снизить экономические потери, которые несет фермерский сектор, и обеспечить стабильность в производстве продуктов питания в ближайший период", - считает Плотников.

Согласно данным Минсельхоза, озвученным на съезде АККОР в феврале этого года, доля фермеров в валовом производстве сельхозпродукции в России в 2019 году выросла до 13,6% с 12% в 2018 году. Фермерские хозяйства увеличили производство сельхозпродукции на 10%. В частности, на них пришлось до трети всего объёма собранного зерна.

По данным АККОР, в 2019 году посевные площади в малых формах хозяйствования составили 47,9 млн га (60,2% от общей площади). Удельный вес малого бизнеса в производстве подсолнечника в 2018 году - 64,5%, овощей - 28,5%, молока - 19,9%.