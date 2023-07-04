МИД назвал "заведомо непроходной" идею создания "дочки" РСХБ для подключения к SWIFT

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Выдвигаемая в ЕС идея создания филиала "Россельхозбанка" для подключения к SWIFT в рамках "зерновой сделки" - заведомо непроходная, заявили в МИД РФ.

"Выдвигается заведомо непроходная схема по созданию некой "дочки" "Россельхозбанка", которую есовцы может быть когда-нибудь согласятся подключить к SWIFT", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади добавили, что ""за скобками" остаются такие практические моменты, как то, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает еще 3 месяца, а отключение происходит в "считанные минуты"".

"В обмен на все это Россия уже сейчас должна согласиться с дальнейшим продлением "черноморской инициативы"", - подчеркнули в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "несмотря на все декларации западников о неких альтернативных способах обмена финансовыми сообщениями и попытки ооновцев создать некий альтернативный канал между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, реальной замены SWIFT нет и не может быть".

Ранее Financial Times сообщила о том, что в Евросоюзе изучают возможность подключения к SWIFT специально созданного филиала "Россельхозбанка".

Между тем в МИД РФ считают, что такими сообщениями "пытаются создать видимость неких прорывных результатов в деле нормализации российского сельхозэкспорта, который предусмотрен Меморандумом Россия-ООН".

"По факту же никакого прогресса по реализации указанного соглашения как не было, так и нет. Российские поставки продовольствия и удобрений на мировые рынки остаются заблокированными в результате многочисленных незаконных односторонних санкций, введенных против нашей страны США, ЕС и Британией", - говорится в комментарии Захаровой.