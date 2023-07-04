МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления "зерновой сделки"

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Москве не видят оснований для продолжения реализации "зерновой сделки", срок действия которой истекает 17 июля, заявили во вторник в МИД России.

На Смоленской площади отметили, что "ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия-ООН, продолжала деградировать".

В частности, в МИД РФ напомнили, что "с июля 2022 года Евросоюзом были введены пять новых "пакетов" антироссийских санкций в дополнение к постоянно расширяющимся экстерриториальным рестрикциям США и Британии, которые заблокировали российский сельхозэкспорт".

"Из пяти "системных" задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия, - переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; запчасти для сельхозтехники; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; транспортная логистика и страхование; "разморозка" активов, - первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается", - заявили в МИД РФ.

"В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ заявили, что "в то же время российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия".

"Меморандум Россия-ООН, как известно, рассчитан на три года и специальных решений по продлению не требует", - сообщили в МИД РФ.

"Зерновая сделка"

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней.

17 мая 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца.

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об упорной работе над продлением "зерновой сделки". При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из соглашения. Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза - они главный получатель украинского зерна, оно подешевле - и им хорошо, и Украине за это деньги платят".