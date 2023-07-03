FT сообщила о возможном выделении из РСХБ "дочки" с доступом к SWIFT ради "зерновой сделки"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия выдвинула альтернативный вариант организации финансового обслуживания экспорта в рамках "зерновой сделки": вместо переподключения к системе SWIFT Россельхозбанка предлагается выделить из него дочерний банк с доступом к международной системе расчетов. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, идея обсуждалась на прошлой неделе на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе. Вариант создания "дочки" госбанка с ее подключением к SWIFT расценивается как "лучший из худших" способов помочь сохранить "зерновую сделку", отмечает FT.

Сейчас предложение проходит юридическую оценку в ЕС, говорят источники издания.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды – на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля). В конце мая российский МИД заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об упорной работе над продлением зерновой сделки. При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из "зерновой сделки". Путин отметил, что более 40% украинского зерна идет не беднейшим странам, а в страны ЕС.

В конце прошлой недели представитель генсека Организации объединенных наций Фархан Хак сообщил, что представители ООН и России могут в предстоящие дни провести встречи по вопросу продления черноморской зерновой инициативы.