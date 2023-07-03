В Кремле не стали комментировать сообщения о возможном подключении к SWIFT "дочки" РСХБ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сообщить в связи с появлением информации о возможности подключения к SWIFT "дочки" Россельхозбанка и подчеркнул, что надежд на переговоры по "зерновой сделке" не так много.

Информацию о том, что для соблюдения условий "зерновой сделки" может быть создана дочерняя структура "Россельхозбанка", которую затем подключат к SWIFT, Пескова попросили прокомментировать журналисты в ходе общения с ним в понедельник.

"Нет, пока нам нечего сообщить о выполнении той части договоренностей, которая касалась российской стороны", - сказал Песков.

У него спросили, есть ли надежда, что переговоры будут успешными. "Пока мы констатируем, что часть договоренностей по-прежнему не выполнена", - сказал Песков.

По его словам, еще остается время до истечения срока действия "зерновой сделки". "Но надежд не так много", - сказал Песков.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники написала, что Россия выдвинула альтернативный вариант организации финансового обслуживания экспорта в рамках "зерновой сделки": вместо переподключения к системе SWIFT Россельхозбанка предлагается выделить из него дочерний банк с доступом к международной системе расчетов.

По данным собеседников издания, идея обсуждалась на прошлой неделе на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе. Вариант создания "дочки" госбанка с ее подключением к SWIFT расценивается как "лучший из худших" способов помочь сохранить "зерновую сделку", отмечает FT.