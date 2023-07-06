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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

РСХБ не намерен создавать "дочку" для подключения к SWIFT в рамках "зерновой сделки"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россельхозхбанк не выдвигал идею решения проблемы расчетов в рамках "зерновой сделки" посредством создания некоей новой структуры, которую можно было бы подключить к SWIFT, и не рассматривает ее, заявил первый зампред РСХБ Кирилл Левин.

Об этой инициативе сообщила в понедельник газета Financial Times. По данным ее источников, идея была выдвинута Москвой и обсуждалась на прошлой неделе на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе. Вариант создания "дочки" госбанка с ее подключением к SWIFT расценивается как "лучший из худших" способов помочь сохранить "зерновую сделку", отмечала FT.

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"Мы не рассматриваем вариант создания "дочки" РСХБ для подключения к SWIFT в рамках "зерновой сделки" в принципе, это все фантазии разместившего информацию ресурса. Вариант открытия "дочки" на территории недружественной юрисдикции мы никогда не предлагали, хотя в тексте санкций и есть упоминание, что SWIFT могут использовать "дочки" банков, находящиеся за границей, и те "дочки", в которых финансовое участие России составляет менее 50%", - сказал Левин "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ.

По его словам, в настоящее время банк производит платежи через JP Morgan с помощью специально выделенного канала, оплата проходит в долларах. "Как ситуация будет складываться в будущем, покажет время", - заключил первый зампред РСХБ.

Ранее в российском МИДе, комментируя публикацию FT, охарактеризовали такие сообщения как попытки "создать видимость неких прорывных результатов в деле нормализации российского сельхозэкспорта, который предусмотрен Меморандумом Россия-ООН". "По факту же никакого прогресса по реализации указанного соглашения как не было, так и нет. Российские поставки продовольствия и удобрений на мировые рынки остаются заблокированными в результате многочисленных незаконных односторонних санкций, введенных против нашей страны США, ЕС и Британией", - говорилось в комментарии МИДа.

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"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля). В конце мая российский МИД заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об упорной работе над продлением зерновой сделки. При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из "зерновой сделки". Путин отметил, что более 40% украинского зерна идет не беднейшим странам, а в государства ЕС.

SWIFT РСХБ Кирилл Левин
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