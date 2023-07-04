Милашину и Немова перевезут из Беслана на лечение в Москву

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Избитых в Грозном журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова привезли в Беслан и теперь спецборт МЧС должен их доставить в Москву, сообщил в Telegram уполномоченный по правам человека Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

"Елена находится на обследовании, у нее многочисленные переломы. У Немова ножевое ранение, переломы также многочисленные", - добавил он.

Цгоев пообщался с потерпевшими и взял ситуацию на личный контроль.

"Вопросы здоровья сейчас в приоритете. Правовые вопросы на данном этапе второстепенны", - написал он.

Утром стало известно, что по пути из аэропорта Грозного в город Немова и Милашину избили неизвестные. Адвокат и журналистка собирались присутствовать в Ахматовском суде на вынесении приговора жене бывшего судьи Зареме Мусаевой (суд приговорил ее к 5,5 годам заключения).

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что пострадавших на скорой помощи повезли из Чечни в Беслан. Она добавила, что добивается, чтобы была обеспечена их безопасность, а нападение на них - расследовано. Провести проверки случившегося она попросила прокуратуру Чечни и региональное управления СК. Реакции на нападение потребовали в Федеральной палате адвокатов, СПЧ, Союзах журналистов, а также отдельные парламентарии. Минцифры России выразило поддержку потерпевшим.