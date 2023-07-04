Минцифры выразило поддержку Елене Милашиной и Александру Немову

Ведомство пообещало оказать пострадавшим правовую, информационную и финансовую помощь

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Федеральное Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выразило поддержку журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, которых избили в Грозном.

"Выражаем поддержку Елене Милашиной и Александру Немову, на которых было совершено чудовищное нападение. Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы", - заявило министерство.

"Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую", - добавили в ведомстве и призвали "всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжёлой для них ситуации".Утром 4 июля стало известно, что в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину, которые прилетели на вынесение приговора Зареме Мусаевой, жены бывшего судьи Сайди Янгулбаева. На адвоката и журналистку напали по пути из аэропорта в город.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова начала выяснять обстоятельства случившегося и затем сообщила, что пострадавших вывезут в Беслан на машине скорой помощи, она добивается, чтобы была обеспечена их безопасность, а нападение на них - расследовано. Реакции на нападение потребовали в Федеральной палате адвокатов, СПЧ, Союзах журналистов, а также отдельные парламентарии.

Ахматовский суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 годам колонии, как и просило обвинение. Она признана виновной в применении насилия к представителю власти и мошенничестве.