Голикова отметила сокращение числа безработных в стране на 54 тысячи с начала года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России число зарегистрированных безработных сейчас на 54 тысячи меньше, чем в начале года, а уровень регистрируемой безработицы сохраняется на отметке 0,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по рынку труда. Об этом сообщает аппарат Голиковой.

В центрах занятости зарегистрированы 510 тысяч безработных.

"Мы продолжаем фиксировать уровень зарегистрированной безработицы на отметке 0,7%. При этом количество предложений на портале "Работа России" превышает 1,9 млн", - сказала вице-премьер.

Отдельно группа рассмотрела трудоустройство граждан с инвалидностью. По данным Соцфонда по состоянию на 1 января 2023 года численность инвалидов трудоспособного возраста в России составила около 4,15 млн человек. Как сообщили в Роструда, доля работающих инвалидов от численности инвалидов трудоспособного возраста на протяжении последних лет остается примерно на одном уровне 25-26%. По итогам 2022 года численность работающих граждан с инвалидностью превысила 1 млн человек, уточнили в аппарате Голиковой.

"Самая большая доля работающих инвалидов сложилась в Петербурге и Белгородской области, где работают более 33% трудоспособных инвалидов. Наиболее низкие показатели менее 19% в Республиках Карелия, Хакасия, Бурятия и Еврейском автономном округе", - отметил руководитель Роструда Михаил Иванков.

17 мая Голикова доложила на совещании президента с министрами, что правительство в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами. Она отметила, что безработица в стране остается на низком уровне, "но наша сейчас задача больше - не сохранение таких темпов безработицы, а наоборот обеспечение кадров".

В начале июля министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что в качестве безработных в России зарегистрировано 510 тысяч человек. При этом уровень безработицы в ряде регионов превышает 10%.

По данным Росстата, безработица в России в мае 2023 года составила 3,2%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений показателя с 1991 года.