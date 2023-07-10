Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

Голикова отметила сокращение числа безработных в стране на 54 тысячи с начала года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России число зарегистрированных безработных сейчас на 54 тысячи меньше, чем в начале года, а уровень регистрируемой безработицы сохраняется на отметке 0,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по рынку труда. Об этом сообщает аппарат Голиковой.

В центрах занятости зарегистрированы 510 тысяч безработных.

"Мы продолжаем фиксировать уровень зарегистрированной безработицы на отметке 0,7%. При этом количество предложений на портале "Работа России" превышает 1,9 млн", - сказала вице-премьер.

Отдельно группа рассмотрела трудоустройство граждан с инвалидностью. По данным Соцфонда по состоянию на 1 января 2023 года численность инвалидов трудоспособного возраста в России составила около 4,15 млн человек. Как сообщили в Роструда, доля работающих инвалидов от численности инвалидов трудоспособного возраста на протяжении последних лет остается примерно на одном уровне 25-26%. По итогам 2022 года численность работающих граждан с инвалидностью превысила 1 млн человек, уточнили в аппарате Голиковой.

"Самая большая доля работающих инвалидов сложилась в Петербурге и Белгородской области, где работают более 33% трудоспособных инвалидов. Наиболее низкие показатели менее 19% в Республиках Карелия, Хакасия, Бурятия и Еврейском автономном округе", - отметил руководитель Роструда Михаил Иванков.

17 мая Голикова доложила на совещании президента с министрами, что правительство в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами. Она отметила, что безработица в стране остается на низком уровне, "но наша сейчас задача больше - не сохранение таких темпов безработицы, а наоборот обеспечение кадров".

В начале июля министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что в качестве безработных в России зарегистрировано 510 тысяч человек. При этом уровень безработицы в ряде регионов превышает 10%.

По данным Росстата, безработица в России в мае 2023 года составила 3,2%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений показателя с 1991 года.

Татьяна Голикова Роструд Росстат Михаил Иванков Антон Котяков Минтруда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Время ожидания в очереди перед Крымским мостом сократилось до четырех часов

На Смоленской площади призвали россиян не оформлять визы в Китай через посредников

На Смоленской площади призвали россиян не оформлять визы в Китай через посредников

Возвращение жителей в белгородское Шебекино приостановят на неделю

Возвращение жителей в белгородское Шебекино приостановят на неделю

Время ожидания в очереди на Крымский мост со стороны Кубани выросло до шести часов

Время ожидания в очереди на Крымский мост со стороны Кубани выросло до шести часов

Военные сообщили о попытках Украины атаковать Крымский мост и аэродром Морозовск

Военная операция на Украине

Начальник Генштаба РФ поручил найти и уничтожить стартовые позиции украинских С-200

Начальник Генштаба РФ поручил найти и уничтожить стартовые позиции украинских С-200

Лес горит в Башкирии на площади более 40 га

Лес горит в Башкирии на площади более 40 га

Что произошло за день: воскресенье, 9 июля

Подразделения ПВО сбили две украинские ракеты в небе над Брянской областью

Увеличено число досмотровых постов на Крымском мосту для ликвидации пробок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });