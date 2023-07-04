Врачи оценили состояние Милашиной и Немова после нападения как средней степени тяжести

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Угрозы жизни и здоровью журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова, на которых напали в Грозном, нет, сообщили в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.

"Пациенты обследованы специалистами Республиканской больницы, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет. Они получают необходимое лечение. Больница оснащена всем необходимым оборудованием и медикаментами для проведения лечения", - говорится в сообщении.

4 июля в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину, которые прилетели на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного.

Пострадавшие для оказания медпомощи были доставлены в Беслан, откуда их планируют отправить чартером в Москву.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в следственное управление СКР, МВД и прокуратуру Чечни с просьбой провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств нападения.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поручил компетентным службам установить личности причастных к нападению.