Что случилось этой ночью: среда, 5 июля

Работа системы ПВО над Белгородским районом, сообщение о планах Украины атаковать ЗАЭС, гибель человека в результате обстрела Макеевки

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Система ПВО сработала над Белгородским районом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", - добавил губернатор.

- В "Росэнергоатоме" сообщили о планах Киева атаковать ЗАЭС дронами и "Точкой-У". Советник главы концерна Ренат Карчаа заявил, что на станции принимаются меры защиты в связи с информацией об угрозе удара.

- Один человек погиб в результате украинских ударов по Макеевке. Представители ДНР добавили, что 36 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.

- Путин заявил, что экономика России развивается лучше прогнозов. "Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, во всяком случае так, как мы их ставили, будут решены", - отметил президент РФ.

- Швейцария намерена присоединиться к европейскому проекту по созданию системы ПВО. Инициатива подразумевает совместное приобретение оборудования и ракет для защиты неба над большей частью Европы.