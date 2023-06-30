В "Росэнергоатоме" опровергли украинские заявления об эвакуации персонала с ЗАЭС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Запорожской АЭС в Энергодаре работают в обычном режиме, заявления о массовом выезде со станции являются ложью, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Это ложь. На первый взгляд, кажется бредятиной. Но на самом деле это вполне осмысленные шаги по раскачиванию ситуации, манипулированию общественным мнением", - сказал Карчаа.

Ранее в украинских СМИ со ссылкой на главное управление разведки Минобороны Украины появились сообщения о том, что персоналу станции якобы поступил приказ уехать в Крым до 5 июля.

По словам собеседника агентства, обстановка на станции штатная. На ней сейчас работают почти 4 тысячи человек: кто-то периодически уезжает на выходные, некоторые уходят в плановые отпуска.

Представитель "Росэнергоатома" уверен, что цель волны ложных сообщений о ЗАЭС – создание альтернативной виртуальной реальности на фоне подготовки спецоперации.

"Совершенно очевидно, что они готовят некую спецоперацию, целью которой является ядерный инцидент", - отметил Карчаа.

Между тем в МИД РФ также заявили, что некоторые действия украинских властей указывают на подготовку к совершению террористического акта на ЗАЭС.

"В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!", - добавила она.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один – в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.