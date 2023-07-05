Гидрометцентр назвал регионы России, где ожидается жара

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В ряде регионов метеорологи ждут прихода очень жаркой погоды, на юге европейской части России температура будет подниматься до плюс 39 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России закончилась непогода. Ближайшие дни будут для многих сложными. Однако, для отдыхающих, кто любит погорячее, вполне раздолье", - сказал он.

По его словам, в ближайшие дни - завтра, послезавтра - в Краснодарском крае, в самом Краснодаре, температура плюс 38 - плюс 39 градусов, сильная жара. "Даже в Сочи, где Черное море оказывает сглаживающее влияние на температурный режим, даже здесь 6-7 июня прогнозируется до плюс 37 градусов днем", - отметил метеоролог.

Ночью также прогнозируются высокие температуры - так, в Краснодаре будет плюс 23 - плюс 24 градуса.

Но, уже с выходных температура начнет понижаться, в выходные уже около плюс 28, а на следующей неделе - плюс 26 - плюс 28 градусов.

Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни там не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами в районе полудня, так как ИФ-индекс будет достигать 8-9.

Также очень высокие температуры будут на севере западной Сибири - отклонение от нормы на 6-7 градусов выше нормы.

Очень жаркая погода до конца недели и в начале следующей недели будет и на юге Урала, и на юге Приволжского федерального округа. Там температура по сравнению с прошлой неделей повысилась на 15 градусов - с плюс 17 градусов до плюс 30 градусов.

Кроме того, сильная жара прогнозируется 6-8 июля в Воронежской области (до плюс 33 градусов), в Калмыкии и Астраханской области - до плюс 42.

Очень сложная ситуация прогнозируется на юге Сибири - в Иркутской области. В ближайшие два дня там будут очень сильные дожди, которые могут привести к подтоплениям, а также гроза и ветер до 20 м/с. Сильные осадки будут и на юге Дальнего Востока.

Сохраняется сложная погодная ситуация в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае.