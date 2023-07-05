В Москве жара с пятницы сменится дождями

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе погода с жарой до плюс 32 градусов с пятницы сменится дождями и понижением температуры до плюс 24 - 25 градусов, на следующей неделе, по предварительным прогнозам, похолодает до плюс 19-23 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра не просто лето, а суперлетний день. Температура будет выше нормы примерно на 4 градуса - такая температура соответствует погоде, которая должна быть в Краснодаре. Завтра в Москве будет плюс 28 - плюс 30 градусов, а в новой Москве и на юго-востоке области - до плюс 32", - сказал он.

В четверг синоптики осадков не ожидают.

"А вот послезавтра ожидаются изменения, связанные с тем, что к Москве приближается ложбина низкого давления, и давление начнет падать. Погода будет облачная, кратковременные дожди в виде ливней, и они будут на значительной площади, не местами", - добавил эксперт.

В некоторых районах прогнозируется гроза и усиление ветра до 17 м/с, температура будет от плюс 26 до плюс 28 градусов.

В субботу, по словам Вильфанда, воздушные массы начнут поступать в столицу с северо-запада, а давление упадет еще на 5-6 мм ртутного столба.

Все это приведет к тому, что в субботу температура понизится до плюс 22 - плюс 24 градусов, по области до плюс 20 - плюс 25.

"Это будет дождливый день, кратковременные дождь будет практически по всей Москве, и в отдельных районах гроза и град. Также порывы ветра до 15-20 метров в секунду", - уточнил Вильфанд.

В воскресенье, по прогнозам, интенсивность осадков уменьшится, будет облачно с прояснениями, температура будет от плюс 20 до плюс 25 градусов.

Таким образом, как отметил Вильфанд, произойдет понижение температуры на 5-6 градусов, "но это означает, что в субботу температура будет примерно на 1 градус выше нормы, а в воскресенье около нормы - очень теплая погода, суперлето трансформируется в обычную погоду".

На следующей неделе, по предварительным расчетам, температура будет понижаться. Будет облачно, кратковременные дожди, а температура в диапазоне плюс 19 - плюс 23 градуса.