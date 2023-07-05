Доля расходов на конечное потребление в ВВП России в I квартале выросла до 76,7%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам I квартала 2023 года составила 76,7% против 65,7% в I квартале 2022 года, сообщил Росстат в докладе об использовании ВВП в январе-марте.

В том числе доля расходов домохозяйств повысилась на 3,8 п.п. - до 51,9% ВВП с 48,1% ВВП, а расходов госуправления - поднялись до 24,1% с 17,1%. Доля расходов в некоммерческих организациях, обслуживающих домашние хозяйства, составила 0,7% против 0,5% годом ранее.

Доля в ВВП валового накопления выросла в I квартале 2023 года до 18,8% с 15,9% в I квартале 2022 года, в том числе доля валового накопления основного капитала - до 15% с 13,2%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств - до 3,8 % с 2,7%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт), наоборот, резко сократилась - до 4,5% с 18,4% в I квартале 2022 года (тогда этот показатель скакнул относительно 7,1% в I квартале 2021 года).

"Расходы на конечное потребление в целом возросли на 3,5% за счет расходов сектора государственного управления - плюс 13,5%. Конечное потребление домашних хозяйств сократилось на 0,1% в результате снижения спроса населения преимущественно на непродовольственные товары. Валовое накопление возросло на 11,4% в основном за счет прироста запасов материальных оборотных средств, валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,6%. Структура основных компонентов ВВП в I квартале 2023 года относительно соответствующего квартала 2022 года сместилась в сторону увеличения доли внутреннего конечного спроса: расходов на конечное потребление - с 65,7% до 76,7%, валового накопления - с 15,9% до 18,8%. Доля чистого экспорта сократилась с 18,4% до 4,5%", - говорится в комментарии Росстата

Объем ВВП России за I квартал 2023 года составил в текущих ценах 35 трлн 999,1 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2022 года составил 98,2%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2023 года по отношению к ценам I квартала прошлого года составил 100,7%.

Росстат подтвердил снижение ВВП в I квартале 2023 года на 1,8% по сравнению с I кварталом 2022 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП в 2023 году составляет 1,2%, но министерство готовится его пересмотреть с учетом того, что динамика экономики оказалась лучше апрельских ожиданий.

Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики российского ВВП в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Президент Владимир Путин на ПМЭФ приводил оценки роста ВВП страны в 2023 году на уровне 1,5-2%. 4 июля премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой государства дал еще более оптимистичный прогноз - более 2%, "если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств".

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 0,7%.