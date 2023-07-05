У губернатора Гладкова появится заместитель по взаимодействию с силовыми структурами

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире анонсировал появление новой должности заместителя губернатора по взаимодействию с силовыми структурами.

"Такой вопрос уже назрел. Поэтому у нас появится должность заместителя губернатора по работе с силовыми структурами. Здесь должен работать имеющий большой опыт военный", - сказал Гладков и добавил, что это будет генерал ФСБ Дмитрий Прокопов.

"Через три месяца он должен закончить военную службу. Сейчас Дмитрий Вениаминович является моим советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах", - отметил губернатор.

Прокопов был назначен советником белгородского губернатора по взаимодействию с силовыми структурами на общественных началах в середине июня.

Прокопов родился 30 января 1966 года. У него большой опыт работы на различных руководящих должностях в структурных подразделениях Пограничной службы ФСБ России. В 2018 году Прокопов был назначен на должность начальника Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. До этого он работал в Погрануправлении ФСБ России по Сахалинской области.