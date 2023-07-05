Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

У губернатора Гладкова появится заместитель по взаимодействию с силовыми структурами

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире анонсировал появление новой должности заместителя губернатора по взаимодействию с силовыми структурами.

"Такой вопрос уже назрел. Поэтому у нас появится должность заместителя губернатора по работе с силовыми структурами. Здесь должен работать имеющий большой опыт военный", - сказал Гладков и добавил, что это будет генерал ФСБ Дмитрий Прокопов.

"Через три месяца он должен закончить военную службу. Сейчас Дмитрий Вениаминович является моим советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах", - отметил губернатор.

Прокопов был назначен советником белгородского губернатора по взаимодействию с силовыми структурами на общественных началах в середине июня.

Прокопов родился 30 января 1966 года. У него большой опыт работы на различных руководящих должностях в структурных подразделениях Пограничной службы ФСБ России. В 2018 году Прокопов был назначен на должность начальника Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. До этого он работал в Погрануправлении ФСБ России по Сахалинской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область ФСБ Дмитрий Прокопов Погранслужба ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Белгородский губернатор назвал почти решенным вопрос о вооружении отрядов самообороны

Белгородский губернатор назвал почти решенным вопрос о вооружении отрядов самообороны

Что произошло за день: среда, 5 июля

Минсельхоз заявил, что цены производителей овощей сейчас ниже прошлогодних

Доллар подорожал на "Мосбирже" до 91 рубля, евро - до 99 рублей

Росстат насчитал на учете в Соцфонде 41,775 млн пенсионеров

Росстат насчитал на учете в Соцфонде 41,775 млн пенсионеров

Росстат зафиксировал замедление инфляции с 27 июня по 3 июля до 0,13%

Гидрометцентр назвал регионы России, где ожидается жара

Гидрометцентр назвал регионы России, где ожидается жара

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО The Altai Project

Режим ЧС ввели в Ярославле после инцидента с теплоходом

Семеро из 12 пострадавших госпитализированы в Ярославле после столкновения теплохода с пирсом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });