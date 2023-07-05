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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова в Чечне

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Следователи квалифицировали нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне как умышленное причинение вреда здоровью, сообщается в среду в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "г", "д", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

Об этом, отметили в ведомстве, руководитель следственного управления по Чеченской республике Виталий Волков доложил главе ведомства Александру Бастрыкину.

"В настоящее время следственной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего", - проинформировали в СКР.

4 июля в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину, которые прилетели на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась по данному факту в СКР по Чеченской республике и прокуратуру Чечни. Пострадавшие для оказания медпомощи были доставлены в Беслан, а затем в Москву.

Председатель Следкома поручил руководству регионального управления ведомства провести проверку обстоятельств инцидента.

СКР Елена Милашина
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