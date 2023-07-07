Утильсбор на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили вырастет с 1 августа

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие (LCV) и грузовые автомобили в РФ будет повышен с 1 августа в отношении юридических лиц, а также физических лиц, целенаправленно ввозящих машины из-за рубежа для перепродажи, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он напомнил, что запрос на повышение утильсбора для защиты внутреннего рынка от импорта неоднократно озвучивали российские автопроизводители, главы ключевых для автопрома регионов и сенаторы.

"С учетом всех мнений было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года. Мы также согласились с предложением Совета Федерации: индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи", - сказал Мантуров.

Мантуров не уточнил размер индексации утильсбора. Постановление правительства, регулирующее повышение сбора, пока не опубликовано. Логика принятых мер, по словам чиновника, в том, "чтобы осуществляющее коммерческую деятельность физическое лицо находилось в равных условиях с официальными продавцами".

"Мы учли сложившуюся в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, практику, когда граждане ввозят автомобиль для собственного пользования и не планируют зарабатывать на его перепродаже. Их изменения не коснутся. Ставка утильсбора для них останется прежней - от 3,4 до 5,2 тысячи рублей", - сообщил глава Минпромторга.

Он констатировал кратный рост импорта автомобилей в РФ за последний год, в том числе машин с пробегом. Так, за I полугодие 2023 года в страну было ввезено в общей сложности более 450 тыс. автомобилей, что втрое превышает аналогичный показатель прошлого года. Половина объема пришлась на б/у-сегмент.

"Значительная часть рынка импортируемых автомобилей уходит в "серую зону", и мы не можем игнорировать негативные последствия сложившейся ситуации. Перекупщики, которые ввозят автомобили и перепродают их в России, не обеспечивают конечных потребителей дальнейшим гарантийным и сервисным обслуживанием, необходимыми запчастями и комплектующими. От этого страдает и покупатель, и дилерское сообщество, с которым мы также находимся в постоянном контакте", - сказал Мантуров.

Параллельно с принятием решения об индексации утильсбора Минпромторг планирует продолжать реализацию программ поддержки отрасли. "Продлим на этот год и сохраним в следующем году программы льготного автокредитования - для этого планируем предусмотреть дополнительное финансирование", - добавил министр.

По его словам, Минпромторг будет контролировать ситуацию со стоимостью автомобилей и договорился с производителями о недопустимости необоснованного завышения цен.

Полный текст интервью будет опубликован в понедельник, 10 июля.