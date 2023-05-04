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В Москве оплату по биометрии могут распространить на школьные и студенческие проездные

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Москве систему биометрической бесконтактной оплаты проезда в транспорте могут распространить на льготные проездные школьников и студентов, сообщил CNews заммэра города Максим Ликсутов.

"Мы планируем дать возможность школьникам и студентам привязывать их льготный проездной к биометрической системе. Но выбор платежного средства у человека всегда останется", - сказал он.

Заммэра отметил, что к системе оплаты проезда по биометрии подключаются люди разных возрастов, и выразил уверенность в том, что количество пользователей системой будет расти. По его словам, "технологически мы уже сейчас готовы к приросту".

Максим Ликсутов Москва
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