В Москве оплату по биометрии могут распространить на школьные и студенческие проездные

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Москве систему биометрической бесконтактной оплаты проезда в транспорте могут распространить на льготные проездные школьников и студентов, сообщил CNews заммэра города Максим Ликсутов.

"Мы планируем дать возможность школьникам и студентам привязывать их льготный проездной к биометрической системе. Но выбор платежного средства у человека всегда останется", - сказал он.

Заммэра отметил, что к системе оплаты проезда по биометрии подключаются люди разных возрастов, и выразил уверенность в том, что количество пользователей системой будет расти. По его словам, "технологически мы уже сейчас готовы к приросту".