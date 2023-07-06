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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Банк России начнет эксперимент с "оплатой по лицу" в IV квартале 2023 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует начать пилот по биоэкварингу (оплате по лицу) в IV квартале 2023 года, на первом этапе может быть установлен лимит оплаты в районе 2,5 тыс. руб., сообщила журналистам в кулуарах Финансового конгресса первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Чтобы понять, насколько этот сервис может быть востребован гражданами и насколько он действительно удобен для торгово-сервисных предприятий, мы хотим сделать пилот во втором полугодии этого года. Более точно - начать в четвертом квартале этого года", - сказала она.

"Мы планируем на первом этапе установить лимит суммы, которая может быть оплачена по биоэкварингу, пока обсуждаем цифру 2,5 тысячи руб. Если мы увидим, что есть востребованность со стороны граждан и, действительно, это популярно, мы будем рассматривать как расширение точек для биоэкваринга, так и увеличение лимита по сумме", - добавила Скоробогатова.

По ее словам, для пилота будет отобрано несколько торгово-сервисных предприятий (ТСП). Там, помимо POS-терминалов, также будут установлены терминалы для считывания лица.

Как сообщалось, ЦБ уже выбрал города, где будет проводиться пилот, но не стал их раскрывать. Помимо пилота по биоэкварингу, в этом году регулятор планирует провести первые реальные операции с цифровыми рублями, в случае принятия необходимой для этого правовой основы. В ходе пилота будет тестироваться оплата товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. В нем примут участие 13 банков, торгово-сервисные предприятия из 11 городов. Конкретные ТСП и города также не раскрывались.

Банк России Ольга Скоробогатова
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