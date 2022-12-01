Минюст зарегистрировал приказы об увеличении цен "Газпрома" с декабря на 8,5%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции зарегистрировало приказы ФАС России об индексации регулируемых цен на газ "Газпрома" с декабря 2022 года для всех категорий потребителей (и населения, и промышленности) на 8,5%.

Зарегистрированные 30 ноября приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, правительство РФ решило индексировать цены на газ для промышленности и населения с декабря 2022 года на 8,5%. При этом следующее повышение цен запланировано только в июле 2024 года.

Ранее инициативу прокомментировали сразу три федеральных ведомства: ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития.

ФАС

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что "на фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции". Таким образом, газовая отрасль выступает "определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- и электроэнергии".

"ФАС России проконтролирует обоснованность изменения тарифов на газ. Индексация не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, объемы поставок газа для внутренних потребителей Российской Федерации будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации", - заверили в надзорном ведомстве.

Минэнерго

В Минэнерго журналистам заявили, что "решение об индексации оптовых цен на газ для промышленных потребителей необходимо для постепенного приведения регулируемых цен на газ к экономически обоснованному уровню, позволяющему бесперебойно добывать и транспортировать газ покупателям, а также для создания источников финансирования капитальных вложений".

"Пересмотр оптовых тарифов позволяет поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ, что гарантирует надежное обеспечение потребителей энергоресурсом на фоне подорожания сырья и материалов. Кроме того, индексация цен для промышленных покупателей позволит сформировать источник финансирования программы социальной газификации. С прошлого года проводится программа догазификации - бесплатного подведения газовых сетей до границ земельных участков. Программа является бессрочной, сейчас заключено более 640 тыс. договоров на ускоренное подключение домов к газовым сетям, из которых более 355 тыс. уже исполнены. Работы по догазификации ведутся в более чем 24 тыс. населенных пунктах страны", - добавили в министерстве.

При этом там отметили, что индексация тарифов на газ для граждан будет ниже инфляции. Отдельным категориям потребителей предоставляются льготные условия оплаты газа, субсидии на оплату коммунальных услуг - вплоть до 50%.

Минэкономразвития

В Минэкономразвития отметили, что планируемое решение об индексации учтено в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2023-2025 гг.

"Рост регулируемых тарифов и цен на газ долгое время сдерживался - правительство РФ в последние 3 года индексировало тарифы до двух раз ниже инфляции. Это позволяло контролировать их уровень, делая индексацию более плавной и менее заметной для потребителей. Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации", - заявили в Минэкономразвития.

Также там отметили, что c 1 июня 2022 года были проиндексированы на 10% прожиточный минимум (на основе которого рассчитываются различные социальные выплаты), страховые пенсии неработающих пенсионеров и МРОТ. С учетом этого решения совокупный рост прожиточного минимума на 2023 год составит 13,6%, а МРОТ - 16,9%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в 2022 году (12,4%).