Что произошло за день: суббота, 8 июля

Заявление МИД РФ о решении США поставлять Киеву кассетные боеприпасы, срыв фестиваля ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, отключение света в Подмосковье после непогоды

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ осудил решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы. В министерстве заявили, что это "еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США" и "международное сообщество не вправе игнорировать эти очевидные факты и должно адекватно на них отреагировать".

- Эрдоган рассчитывает на то, что Путин посетит Турцию в августе. Об этом президент Турции заявил на встрече с жителями города Байбурт.

- В Тбилиси сорвали проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества. Тысячи противников акции прорвали полицейский кордон.

- В 116 населенных пунктах Подмосковья отключался свет из-за непогоды. Электроснабжение было восстановлено.

- Король и премьер Нидерландов обсудили правительственный кризис. Находящаяся у власти правоцентристская коалиция распалась, не сумев договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране. Накануне Марк Рютте подписал письменное прошение Виллему-Александеру об отставке.

- Российский теннисист Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона. Он победил венгра Мартона Фучовича.