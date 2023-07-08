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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Решение передать Украине кассетные боеприпасы вызвало недовольство демократов в Конгрессе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Большая часть демократов осуждают решение президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, представители партии намерены предложить законопроект о запрете передачи таких снарядов в качестве военной помощи, сообщает The New York Times.

В миреБелый дом считает оправданной передачу кассетных боеприпасов УкраинеЧитать подробнее

"Решение президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину возмутило наибольшую часть демократов, которые обвиняют администрацию в принятии лицемерного решения, которое поставило под угрозу моральный облик США", - говорится в статье.

Конгрессмены-демократы отмечают, что кассетные боеприпасы очень опасны для гражданского населения еще долгое время после их применения в бою.

Так, член палаты представителей Сара Джейкобс отметила, что "кассетные боеприпасы наносят удар и по экономике (Украины - ИФ)". Джейкобс и ее коллега Ильхан Омар намерены представить законопроект о запрете экспорта кассетных боеприпасов в качестве военной помощи.

"Они хотят предложить эту меру в качестве поправки к ежегодному законопроекту об обороне, когда палата представителей США будет рассматривать его на следующей неделе", - уточняется в публикации.

При этом отмечается, что республиканцы в Конгрессе, напротив, приветствовали решение Белого дома. Издание напоминает, что представители Республиканской партии в течение нескольких месяцев призывали администрацию Байдена направить Украине кассетные боеприпасы.

"Предоставление этой новой возможности - правильное решение, даже если оно заняло слишком много времени", - приводит издание слова сенатора-республиканца Тома Коттона.

В свою очередь, Байден заявил в интервью CNN, что "это было очень трудное решение с его стороны".

"Кстати, я обсуждал его с нашими союзниками, нашими друзьями в Конгрессе. У украинцев заканчиваются боеприпасы. Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить себя сделать это. Я думаю, что Украине это нужно", - сказал он.

Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Соединенные Штаты приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Киеву, который среди прочего включает в себя кассетные боеприпасы.

Конгресс США Украина
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