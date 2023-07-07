США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $800 млн

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти США приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Украине, который, в частности, включает в себя кассетные боеприпасы, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

"Речь идет о 155-мм и 105-мм снарядах (...). Также пакет включает ракеты для систем Patriot и Himars", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

Также речь идет об очередных партиях БМП Bradley и бронированных машин Stryker.

Каль подтвердил, что среди передаваемых снарядов будут и кассетные боеприпасы. Благодаря принципиальному решению передавать Киеву такие боеприпасы, по словам замглавы Пентагона, США и их партнеры смогут "в течение многих месяцев" снабжать украинских военных боеприпасами. За это время, по словам чиновника, у Запада будет время нарастить производство некассетных боеприпасов.

Позже Пентагон опубликовал заявление, в котором уточняется, что речь пойдет о 32 Bradley и таком же количестве Stryker. В списке передаваемого вооружения также фигурируют ракеты "воздух-воздух" AIM-7, ПЗРК Stinger, противотанковое вооружение, оборудование для разминирования. В документе уточняется, что калибр передаваемых кассетных боеприпасов - 155 мм.

По данным Пентагона, отмечает агентство, с февраля 2022 года Соединенные Штаты поставили Украине оружие и технику из своих запасов на сумму более $15 млрд долларов.