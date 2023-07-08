Член Конгресса США от Миннесоты назвала ужасной ошибкой передачу кассетных боеприпасов Киеву

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Член Конгресса США от штата Миннесота Бетти Макколлум, представляющая демократическую партию, назвала ошибкой решение американской администрации о передаче Украине кассетных боеприпасов.

"Решение администрации Байдена о передаче кассетных боеприпасов Украине не является необходимым, это ужасная ошибка. Оно подрывает наш моральный авторитет и ставит США в положение, которое противоречит позиции 23 наших союзников по НАТО, присоединившихся к Конвенции по кассетным боеприпасам", - заявила Макколлум в коммюнике, опубликованном на ее сайте.

"Я заверяю, что выступаю категорически против передачи американских кассетных боеприпасов, - подчеркнула она. - Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, но не переброшено на Украину".

Накануне замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что власти США приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Украине, который, в частности, включает кассетные боеприпасы.